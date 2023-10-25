«Продал собственную страну»: в ГД оценили слова Пашиняна о военной базе РФ Депутат Морозов: Пашинян пытается оправдать свое политическое ничтожество

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян пытается оправдать свое политическое ничтожество, отказываясь от российских военных баз в стране, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Олег Морозов. Он напомнил, что присутствие в регионе российских военных всегда было продуктом обоюдного согласия.

Ожидаемый ход. Пашиняну нужно оправдать собственное политическое ничтожество. Так продать собственную страну — надо уметь! Наши военные всегда выполняли взятые на себя обязательства. Сегодня Пашинян хочет на нас переложить ответственность за собственную провальную политику. И по законам жанра срочно продается тем, кто готов воспользоваться этим национальным позором, — сказал депутат.

Пашинян ранее заявил, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Пашинян подчеркнул, что недавние события в Карабахе привели Ереван к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Накануне армянский МИД вызвал посла России в Армении Сергея Копыркина и вручил ему ноту протеста. В Ереване заявили, что в эфире телепередачи на Первом канале были сделаны оскорбительные и неприемлемые заявления в адрес властей республики.