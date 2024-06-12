Отряд кораблей Северного флота России пришвартовался в порту Гаваны Фрегат «Адмирал Горшков» и подводный крейсер «Казань» прибыли на Кубу

Фото: МО РФ

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что в него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом. <...> В ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями, — сказано в сообщении.

Отряд кораблей за несколько часов до захода в порт Гаваны завершил учения по применению высокоточного ракетного оружия. Военные отработали удары с помощью компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.

Ранее издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщило, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях. По данным источника, суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле. Американский чиновник считает, что Вашингтон не видит в этом угрозу.