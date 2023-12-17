Депутат Гурулев призвал россиян рожать детей по «приказу Путина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высказывание президента Владимира Путина о многодетных семьях россияне должны воспринять как приказ по улучшению демографических показателей, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы «Прямой эфир». По его словам, через девять месяцев необходимо доложить об успешном выполнении задачи.

Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <...> Ты указ президента выполняешь? <...> Задачу выполнил — через девять месяцев доложил по результату, — заявил Гурулев.

Ранее глава государства заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным. По его словам, правительству будет поставлена задача подумать над этим вопросом.

Депутат Госдумы Евгений Федоров тем временем предложил ввести налог на бездетность. По его словам, необходимо стимулировать рождаемость самыми различными способами и поддерживать не только тех, у кого уже есть дети. В том числе, считает депутат, необходимо оказывать давление на граждан, которые не хотят заводить потомство.