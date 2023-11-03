Осужденных россиян начнут ставить на особый воинский учет Правительство РФ ввело особый воинский учет для осужденных россиян

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Правительство РФ изменило положение о воинском учете для отбывающих наказание граждан. Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовых актов, теперь осужденные будут ставиться на особый воинский учет. Колонии должны будут предоставлять данные в течение 10 рабочих дней после приема заключенного, его перемещения или освобождения.

Подпункты, согласно которым отбывающие наказание граждане не подлежат воинскому учету, признаются недействительными. Ответственными за составление списков назначены военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Ставить на учет будут без личной явки, медицинского обследования и психологического отбора.

Постановка на особый воинский учет, снятие с особого воинского учета и внесение изменений в документы особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осуществляются путем внесения сведений о них в реестр воинского учета без личной явки таких граждан в военные комиссариаты, без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также по профессиональному психологическому отбору граждан, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкоматы. Предполагается, что это поможет обновить сведения о состоянии здоровья призывников и избежать соответствующих ошибок.