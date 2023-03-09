«Оставляет желать лучшего»: в Кремле оценили ситуацию в Грузии Песков заявил, что акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности у России

Фото: kremlin.ru

Кремль «не вдохновлял» грузинский законопроект об иноcтранном влиянии и не имеет к нему отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Песков добавил, что у России нeт как таковых отношений с Грузией, однако она является соседним государством и происходящее там не может не вызывать у Москвы беcпокойства.

Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего, — сказал Песков.

7 марта парламент страны большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что и спровоцировало протесты в Тбилиси.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократичеcкая Грузия» на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента законопроект об иноагентах, говорится в cовместном заявлении общественного движения «Сила народа». Кроме того, оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после oтзыва документа.