Останина поддержала законопроект о запрете хиджабов в школах

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с NEWS.ru поддержала законопроект о запрете ношения хиджабов в школах. Парламентарий уточнила, что в учебных заведениях специально вводится школьная форма, которая призвана дисциплинировать детей и поставить их в равное положение.

Я думаю, что никто не вправе нарушать основной закон государства — Конституцию, согласно которой Россия является светским государством. Более того, мы говорим о том, что для наших детей в школах вводится единая форма, которая дисциплинирует и ставит детей в равное положение, — пояснила депутат.

По словам Останиной, благодаря форме у детей исчезают комплексы и не формируется чувство зависти. При этом парламентарий отметила, что школьники могут изучать религиозную культуру, чтобы быть более образованными и иметь больше шансов состояться в мире.

Но я против того, чтобы превращать наше светское государство в правление религиозных культов еще с детского сада, это неправильно. Кроме того, здесь важен аспект с вопросом безопасности в школах. Печальные события научили нас тому, что иногда люди, прикрывающиеся разговорами о религиозной культуре, на самом деле пытаются тем самым сокрыть намерения преступных деяний, — заключила Останина.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что школы имеют право устанавливать требования к одежде. Таким образом он ответил парламентарию Адаму Делимханову, осудившему законопроект о запрете ношения религиозной одежды в учебных заведениях. По словам Вассермана, ни одна из принятых в России религий не предъявляет требований к тому, что можно и нельзя носить.