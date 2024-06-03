Вассерман ответил осудившему запрет религиозной одежды в школах Делимханову Вассерман напомнил Делимханову о праве школ устанавливать требования к одежде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru заявил, что школы имеют право устанавливать требования к одежде. Таким образом он ответил парламентарию Адаму Делимханову, осудившему законопроект о запрете ношения религиозной одежды в учебных заведениях. При этом, по словам Вассермана, предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова является правомерным, но излишним.

Насколько я знаю, сейчас любая учебная организация вправе устанавливать свои требования к одежде учащихся. В этом смысле предложение Даванкова представляется мне правомерным, но излишним. Учебные организации могут и без отдельного закона запретить ношение чего угодно, — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что не уверен, нужно ли запрещать носить в школах религиозную одежду. Как отметил Вассерман, ни одна из принятых в России религий не предъявляет требований к тому, что можно, а что нельзя носить.

Насколько мне известно, ни одна из принятых у нас религий не предъявляет каких-то требований к тому, что носить и что не носить. У всех требования довольно общие: одеваться так, чтобы не напрягать окружающих. В этом смысле, по-моему, эти требования чаще всего достаточно разумны, чтобы не было смысла поднимать вокруг них особый шум, — заключил депутат.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев ранее рассказал, что за скрывающую лицо одежду россиян собираются штрафовать на суммы от 10 тысяч рублей. Он подчеркнул, что конкретно к традиционным мусульманским никабам претензий нет, речь идет о любом способе скрыть лицо. По его словам, соответствующий законопроект скоро будет готов.