Останина не поддержала идею штрафовать россиян на 100 тысяч за развод

Фото: Пресс служба ГД РФ

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Власти не вправе материально наказывать людей за расторжение брака, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала инициативу коллеги Виталия Милонова, который предложил взимать с бывших супругов 100 тысяч рублей или отправлять их на исправительные работы, чтобы решить проблему с разводами.

Партия ЛДПР предложила стимулировать молодых людей на заключение брака, в частности выделять для семей по десять тысяч рублей в качестве поощрительной меры. Депутат Виталий Милонов в свою очередь предложил наказывать за разводы, чтобы остановить эту тенденцию в стране. Взимать с россиян штраф в 100 тысяч рублей или отправлять на исправительные работы. Я не согласилась ни с тем, ни с другим по одной простой причине: развод наносит психологическую травму супругам и их детям. Поэтому наказывать людей еще и материально мы не вправе, — сказала Останина.

Парламентарий также напомнила о необходимости введения комплексных мер поддержки для молодых семей. По ее мнению, именно так можно остановить растущую тенденцию на разводы.

Для решения данной проблемы нужны комплексные меры поддержки. До 80% случаев причиной развода являются бытовые и материальные причины. Например, отсутствие собственного жилья или низкая заработная плата. Усугублять данную ситуацию какими-то запретами я бы не стала. Необходимо изучить, какие семьи разводятся чаще всего, и продолжить работу профильного комитета в новом направлении поддержки, — добавила Останина.

Ранее Нина Останина заявила, что решение об ограничении на выплаты материнского капитала мигрантам необходимо было принять еще давно. По ее словам, соответствующие пособия призваны решать демографические проблемы в России, а не в странах ближнего зарубежья. При этом в новом законе учитывается, что мать ребенка может иметь множественное гражданство, уточнила депутат.