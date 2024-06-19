Определены дни довыборов в Госдуму в трех одномандатных округах ЦИК РФ: довыборы в ГД по трем одномандатным округам пройдут с 6 по 8 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительные выборы в Государственную думу в трех одномандатных округах будут проходить в течение трех дней, соответствующее решение было принято в ходе заседания Центральной избирательной комиссии России, трансляция которого велась на сайте ЦИК. Датами процедуры голосования стали 6, 7 и 8 сентября.

Отмечается, что довыборы пройдут в Унечском одномандатном избирательном округе № 78 Брянской области, в Южном одномандатном избирательном округе № 152 Ростовской области и Хакасском одномандатном избирательном округе № 35. Помимо этого, было принято решение, что выборы в восьми российских регионах в сентябре пройдут с использованием придомового голосования.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о новом способе дискредитации выборов в России, который разработали противники страны. На заседании ЦИК РФ она отметила, что он заключается в искаженной интерпретации реальных фактов.

До этого стало известно, что ЦИК РФ передал ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким («Справедливая Россия — За правду») и экс-главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову («Единая Россия»). Места стали вакантными после того, как Вадим Белоусов был лишен полномочий из-за приговора суда по делу о взятках, а Елена Ямпольская получила должность советника президента России.