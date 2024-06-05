Названы депутаты Госдумы, сменившие Ямпольскую и Белоусова ЦИК передал вакантные мандаты депутатов Госдумы Марине Ким и Анатолию Иванову

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Марина Ким

Центризбирком России передал ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким («Справедливая Россия — За правду») и экс-главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову («Единая Россия»), сообщается на странице комиссии в соцсети «ВКонтакте». Места стали вакантными после того, как Вадим Белоусов был лишен полномочий из-за приговора суда по делу о взятках, а Елена Ямпольская получила должность советника президента России.

Вакантные мандаты переданы Анатолию Иванову и Марине Ким, зарегистрированным кандидатам из федеральных списков кандидатов соответствующих политических партий, — сообщили в ЦИК.

Вадим Белоусов в августе 2022 года был приговорен к 10 годам колонии за получение взятки в 3 млрд рублей и объявлен в розыск. Деньги он и соучастники схемы брали за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака. Это связано с его назначением временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года.