Памфилова рассказала о новом способе дискредитации выборов Памфилова: противники России придумали новый способ дискредитировать выборы в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о новом способе дискредитации выборов в России, который разработали противники страны. На заседании ЦИК РФ, трансляция которого велась на сайте ведомства, она отметила, что он заключается в искаженной интерпретации реальных фактов.

Это не чистый фейк, это не чистое вранье, это просто очень такая интересная, скажем так, лукавая, мерзкая, грязная, но довольно профессиональная интерпретация реальных фактов, которая <...> искажает суть происходящих процессов и направлена на дискредитацию [выборов], — сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК подготовит отдельное заявление после того, как будут проанализированы все имеющиеся материалы. Она призвала коллег не расслабляться и работать на опережение, «поскольку враг не отступает».

Ранее Элла Памфилова заявила, что довыборы депутатов Государственной думы в трех одномандатных округах в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях пройдут 8 сентября. По ее словам, решение на заседании ведомства было принято единогласно.

До этого стало известно, что ЦИК РФ передал ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким («Справедливая Россия — За правду») и экс-главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову («Единая Россия»). Места стали вакантными после того, как Вадим Белоусов был лишен полномочий из-за приговора суда по делу о взятках, а Елена Ямпольская получила должность советника президента России.