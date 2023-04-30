«Он сильнее»: в Кремле о победе Дин Лижэня над Непомнящим Песков поздравил Дин Лижэня, победившего Непомнящего

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Гроссмейстер Дин Лижэнь (Китай) после победы в тай-брейке против Яна Непомнящего (Россия) на чемпионате мира по шахматам в Астане

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следует поздравить китайского шахматиста Дин Лижэня с победой, поскольку он оказался сильнее россиянина Яна Непомнящего в борьбе за титул чемпиона мира. По его словам, которые приводит РИА Новости, гроссмейстеры РФ будут работать дальше.

Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше. У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров, — сказал Песков.

30 апреля Дин Лижэнь победил Непомнящего в матче за звание чемпиона мира 2023 года по шахматам. Встреча проходила в Астане. Победитель турнира определился на тай-брейке, в ходе которого гроссмейстеры сыграли четыре партии. Последняя завершилась на 68-м ходу. Счет на тай-брейке — 2,5–1,5 в пользу китайского шахматиста.

29 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в последней партии матча с классическим контролем времени. После 14 игр счет был равным — 7:7.