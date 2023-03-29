Чиновник из ДНР возглавил Омскую область Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко

Фото: kremlin.ru

Встреча с Виталием Хоценко (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Временно руководить регионом будет глава правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Соответствующий приказ был подписан российским лидером.

Постановляю принять отставку губернатора Омской области Буркова Александра Леонидовича; назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, — говорится в указе.

Бурков покинул свой пост по собственному желанию. 24 марта РБК сообщило со ссылкой на два источника, что отставку Буркова обсуждают в Кремле.

Хоценко заступил на пост главы правительства ДНР в июне 2022 года. До назначения в новом регионе России он возглавлял департамент промышленной политики и проектного управления Минпромторга.

Ранее «Коммерсант» писал, что председатель кировского областного избиркома Максим Финченко может быть лишен должности из-за отпуска в Турции, поскольку страна является членом НАТО. Финченко заявил, что предупреждал начальство о своем путешествии в письменном виде, но уведомление было утеряно.