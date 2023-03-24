РБК: в Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Бурков

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова, пишет РБК со ссылкой на два источника. По информации издания, вероятность отставки главы Омской области высокая, однако финальное решение еще не принято.

Срок действия полномочий Буркова истечет в сентябре 2023 года, он пробыл в этой должности один губернаторский срок. В феврале этого года на встрече с блогерами глава региона не исключил возможность своего выдвижения на второй срок. Тогда он заявил, что, несмотря на определенную усталость, есть желание продолжить начатое, поскольку еще не все сделано. По словам губернатора, ему хочется оправдать ожидания людей, «порох в пороховницах» для этого еще есть.

Ранее РБК со ссылкой на источники в МЧС сообщило, что в марте первый заместитель главы министерства Александр Чуприян уйдет в отставку. Его место может занять советник министра Даниил Мартынов. Одной из причин ухода чиновника является реформа отряда «Центроспас».

До этого сообщалось об уходе в отставку главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина. Он покинул свой пост в связи с достижением 70-летнего возраста. Временно исполняющим обязанности главы ведомства премьер-министр Михаил Мишустин назначил зама Булавина Руслана Давыдова.