Чиновника из Кировской области лишат должности из-за отдыха в стране НАТО «Коммерсант»: чиновника из Кировской области лишат должности из-за отдыха в стране НАТО

Фото: Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель кировского областного избиркома Максим Финченко может быть лишен должности из-за отпуска в Турции, поскольку страна является членом НАТО. Финченко утверждает, что предупреждал начальство о своем путешествии в письменном виде, но уведомление было утеряно, сообщает издание «Коммерсант».

На заседании комиссии большинство членов проголосовали за отставку Финченко. Отмечается, что председатель избиркома имел допуск к государственной тайне и получал доплату из бюджета, однако не согласовал отпуск в установленном порядке. Отпуск в Турции является не единственной претензией к работе чиновника.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) рассмотрит 29 марта вопросы о внесении губернатору Кировской области представления о досрочном прекращении полномочий Финченко, а также о предложении на этот пост другой кандидатуры. Глава избиркома заявил о планах обжаловать решение комиссии.

В январе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку депутата Курской облдумы Максима Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. На кадрах парламентарий распивал алкогольный коктейль и смаковал тигровые креветки, поздравляя россиян с наступающим Новым годом на испанском языке.