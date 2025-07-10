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10 июля 2025 в 13:59

«Охота на ведьм»: Бутина высказалась о задержании баскетболиста Касаткина

Депутат Бутина назвала неправомерным задержание баскетболиста Касаткина

Мария Бутина Мария Бутина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Задержание российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции является неправомерным и напоминает очередную охоту на ведьм, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. По ее словам, необходимо разобраться в ситуации, поскольку официальных обвинений со стороны французских властей пока нет.

Необходимо разобраться в ситуации с задержанием Касаткина и понять вообще, что происходит. Потому что пока есть только домыслы и слухи, официальных обвинений в отношении Касаткина мы не видим. Мы не считаем его задержание правомерным. Это очередная охота на ведьм, — высказалась Бутина.

По словам парламентария, она намерена направить запрос в МИД РФ, чтобы выяснить, соблюдаются ли права Касаткина, включая консульский доступ, предусмотренный Венской конвенцией. Она также отметила, что будет добиваться его освобождения.

Первое, что нужно обеспечить, — это консульский доступ к Касаткину. Это положено по Венской конвенции. Я сделаю соответствующий запрос в МИД, для того чтобы понять, есть ли какие-либо нюансы, связанные с этим вопросом. Права человека на его достойные условия содержания должны быть соблюдены. И, безусловно, далее будем всеми средствами и силами добиваться его освобождения, — резюмировала Бутина.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что ситуация с задержанием Касаткина требует больше деталей. По его мнению, пока преждевременно делать какие-то выводы.

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