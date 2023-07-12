Обвиняемые в скальпировании юноши в Электростали арестованы на 2 месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд арестовал на два месяца двоих мужчин, обвиняемых в снятии скальпа с 19-летнего парня в подмосковной Электростали, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Один из злоумышленников признал свою вину и заявил, что раскаивается. Обвиняемый вызвался помочь пострадавшему материально.

Молодой человек подвергся нападению 10 июля, когда подошел к незнакомцам и попросил закурить. Двое злоумышленников срезали юноше скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет.

Адвокат Леонид Исаев сообщал NEWS.ru, что напавшим может грозить до 12 лет тюремного заключения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. При этом юрист считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы, а сейчас — всего два.

Пострадавший дал интервью и раскрыл детали произошедшего. По словам Юрия, во время инцидента он был с друзьями, однако те оставили его, когда конфликт накалился. В палату к нему уже допустили родственников, а также правозащитников из движения «Сорок сороков», которые привезли ему еду и воду.

Издание LIFE.ru сообщило, что пострадавший в результате нападения готовится к пересадке кожи на голове. Сроки проведения операции пока неизвестны.