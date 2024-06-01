Обнародован новый состав президиума кабмина РФ Мишустин образовал президиум правительства России в новом составе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства России, соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В постановлении сказано, что, помимо председателя правительства, в состав руководящего органа вошли все вице-премьеры и 10 министров из 21. Предыдущий президиум был сформирован в 2020 году.

В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем составе, — говорится в документе.

В президиум вошли глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко.

Ранее Михаил Мишустин сообщил о росте валового внутреннего продукта стран Евразийского экономического союза. В прошлом году он превысил мировые темпы. По его словам, с момента создания союза рост его реального ВВП составил 12%. Он подчеркнул, что в странах ЕАЭС стабильно растет зарплата и снижается безработица.