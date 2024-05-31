Мишустин: ВВП стран ЕАЭС растет быстрее мировых темпов

Рост валового внутреннего продукта стран Евразийского экономического союза в прошлом году превысил мировые темпы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, с момента создания союза рост его реального ВВП составил 12%.

По итогам прошлого года ВВП «пятерки» (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. — NEWS.ru) увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы роста, — сказал он.

Глава российского правительства обратил внимание, что участие Белоруссии в ЕАЭС обеспечивает 18% ее ВВП и в прошлом году прирост составил почти 4%. В экономику же Казахстана за 9 лет существования союза поступило больше инвестиций, чем за все 22 года независимости до этого.