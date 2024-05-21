Мишустин рассказал о льготах для IT-компаний Мишустин: IT-компании получат льготы за разработку российского ПО

Фото: government.ru

Михаил Мишустин

IT-компании получат льготы, если сделают выбор в пользу российских разработок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на девятой международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, стране необходимо производить конкурентоспособное ПО. Выступление транслировали организаторы конференции.

Предоставим дополнительные стимулы организациям, которые отдадут предпочтение нашим российским разработкам, ну и, соответственно, кредитов по льготной ставке на проведение соответствующих закупок. Это даст им больше ресурсов для развития, — заявил Мишустин.

Он отметил, что многие предприятия серьезно заинтересованы в использовании отечественных разработок, что создает необходимость стимулировать IT-специалистов. Премьер подчеркнул, что финансовый вопрос остается для профессионалов в данной области барьером, который мешает развивать российские продукты.

Ранее глава Счетной палаты Борис Ковальчук сообщил, что мораторий на проверку IT-компаний в России был завершен. Он также призвал провести проверку по вопросам ценообразования в области цифровизации. По его словам, мораторий на проверки бизнеса ввели для поддержки разработчиков. Ковальчук выразил мнение, что это была правильная мера, но теперь «надо посмотреть».