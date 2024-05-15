Стало известно о завершении моратория на проверку IT-компаний в России Глава Счетной палаты Ковальчук: завершен мораторий на проверку IT-компаний

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Глава Счетной палаты Борис Ковальчук объявил, что мораторий на проверку IT-компаний в России был завершен, сообщает РИА Новости. Ковальчук также призвал провести проверку по вопросам ценообразования в области цифровизации.

По его словам, мораторий на проверки бизнеса ввели для поддержки разработчиков. Это была правильная мера, но теперь «надо посмотреть».

Также Ковальчук обозначил основные приоритеты Счетной палаты. Среди них — вопросы технологического суверенитета, поддержки военнослужащих и их семей, а также выполнения госзаказа и контроля за ценами. Кроме того, он назвал информационные технологии важной целью. По его словам, на них выделят порядка триллиона рублей.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что уход с российского рынка иностранных IT-компаний раскрыл некоторые проблемы с отечественным программным обеспечением. По его словам, хотя на сегодняшний день российского софта достаточно, стало ясно, что его необходимо выводить на более качественный уровень.

Он высоко оценил стремление российских компаний занять освободившуюся нишу на рынке и выразил уверенность в успехе. В то же время Муртазин признал, что России будет трудно отказаться от зарубежных IT-продуктов в сфере проектирования средств разработки.