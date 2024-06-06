«Обманули нас»: появились кадры допроса пленного наемника ВСУ из Колумбии Минобороны показало допрос пленного колумбийца-наемника ВСУ

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео допроса пленного гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, состоявшего в Вооруженных силах Украины в рядах 59-й бригады. Он рассказал, что попал в ВСУ по объявлению на платформе TikTok. Монтилла заявил, что украинцы обманули всех наемных бойцов, и призвал соотечественников не поступать на службу к ним.

До выхода на боевое задание оставалось меньше недели, и мы только видели, что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление. Мне дали форму, бронежилет, оружие, шлем и перчатки, — сказал наемник.

По словам Монтиллы, бойцы ВСУ разговаривали с наемниками очень грубо, однако он не понимал их. При этом, уточнил наемник, в плену у ВС РФ с ним обращаются хорошо.

Вооруженные силы РФ взяли Монтиллу в плен в районе села Красногоровка. Он рассказал, что их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с расстрелом военнослужащими Вооруженных сил Украины группы темнокожих наемных бойцов. На кадрах можно заметить, как четверо людей стоят на коленях у стены в полуразрушенном здании. На фоне слышен мужской голос, который заявляет, что с решившими покинуть позиции и бежать разговор короткий, и открывает огонь по ним.