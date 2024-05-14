Новые помощники Путина: кто они такие, как связаны с президентом России

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, Николай Патрушев

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении руководителей администрации президента, в том числе своих помощников. Кто оказался в их числе, чем они будут заниматься в АП?

Кто попал в список помощников Путина, кто остался из прежних

Новыми помощниками президента Путина стали бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев. На место Дюмина в Тульской области пришел в качестве врио его первый заместитель Дмитрий Миляев.

Также в число помощников президента попал 49-летний Руслан Эдельгериев, бывший глава правительства Чечни, который до 2024 года исполнял обязанности советника президента по вопросам изменения климата.

Список остальных помощников президента не поменялся:

бывший министр культуры Владимир Мединский остается помощником по вопросам культуры;

по внешнеполитическим вопросам президенту помогает бывший посол в США Юрий Ушаков;

первый министр образования и науки Андрей Фурсенко остается помощником по научно-образовательной политике;

бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сохранил место помощника по вопросам госслужбы и кадровой политики;

Лариса Брычева с 1999 года остается начальником Государственно-правового управления президента России (сперва как отдельного ведомства, а затем в качестве помощника президента);

замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков сохранил пост помощника-начальника Контрольного управления президента РФ;

а начальником Референтуры президента РФ — то есть управления, формулирующего программные документы АП и создающего аналитические материалы для Путина — с 2004 года остается Дмитрий Калимулин.

Главой администрации российского лидера остался Антон Вайно (он занимает этот пост с 2016 года). Посты первых его заместителей заняли бывший пресс-секретарь Путина (с 2000 по 2012 год) Алексей Громов и Сергей Кириенко, который до назначения на этот пост в 2016 году был главой Росатома. Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин получил новое назначение в качестве замглавы администрации президента.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин, Алексей Дюмин

Чем будут заниматься помощники президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кто и за какие вопросы будет отвечать в обновленной администрации президента РФ.

Так, Орешкин будет заниматься вопросами экономики и транспорта, а Мединский — культурой. Депутат Госдумы Елена Ямпольская, назначенная советником в АП, будет помогать Мединскому по культуре, а также привлекаться к теме молодежной политики.

Новую сферу деятельности будет осваивать Патрушев — он займется вопросами кораблестроения в России. Дюмин в качестве помощника президента будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заниматься Госсоветом и курировать спорт. Именно Дюмин будет консультировать президента по теме СВО. Такое предположение выдвинул в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

«Пятый губернатор, который, доказав свою эффективность, после выборов уходит на повышение. И ведь это для Дюмина не предел», — отметил Коц.

Бывший министр транспорта Игорь Левитин стал советником АП, на которого будут возложены обязанности спецпредставителя президента в области транспорта. В его ведении будет международное сотрудничество в сфере транспорта и Северный морской путь.

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