«Новые люди» назвали своего кандидата на президентских выборах Вице-спикер ГД Даванков стал кандидатом в президенты РФ от «Новых людей»

Фото: roscongress.org

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков стал кандидатом в президенты РФ от объединившихся Партии Роста и «Новых людей». На съезде за него проголосовали 69 делегатов из 69. Партия впервые участвует в президентской кампании, передает ТАСС.

Сегодня объединяемся партиями. <…> Мы предприниматели. Мы всегда ищем оптимальные прагматичные решения, сказал глава Партии Роста Борис Титов

Даванков в сентябре боролся за пост мэра Москвы, но занял лишь четвертое место. Он набрал 5,34% голосов.

Ранее о том, что Даванков будет баллотироваться от партии «Новые люди» сообщал источник«Осторожно, Media». Кроме того, собеседник канала также поделился, что в ходе съезда будет объявлено об объединении с Партией роста.

Накануне съезд партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержал выдвижение кандидатом в президенты России Владимира Путина. Еще на предыдущем съезде в мае в партии сообщали, что будут поддерживать выдвижение действующего президента на мартовских выборах. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 192 делегата.

В декабре стало известно, что Путин будет баллотироваться на выборы главы государства, которые пройдут в марте 2024 года, как независимый кандидат. В ближайшее время команда Путина приступит к сбору подписей. Помогать ему в этом будут Народный фронт и партии СРЗП и «Единая Россия».