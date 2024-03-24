«Ничтожная личность»: сенатор ответил Зеленскому на обвинения в теракте Сенатор Цеков назвал Зеленского ничтожным после слов о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может смириться с тем, что именно он привел украинский народ к боли и страданиям, а боль россиян из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ему тем более не понять. Комментируя в беседе с NEWS.ru заявление Зеленского о том, что к теракту в концертном зале «причастно руководство России», парламентарий назвал украинского лидера никчемной и ничтожной личностью во главе целой страны.

Зеленский совершенно никчемная и ничтожная личность, которая оказалась во главе целой страны. <...> И даже в нынешней ситуации, когда нужно осуждать террористов, он снова винит во всем Россию. Винит кого угодно, но не себя, — сказал он.

Цеков подчеркивает, что своими словами Зеленский показал несогласие с общемировым принципом о сплоченности всех народов для борьбы с террором. Он напомнил, что глава российского государства, в свою очередь, не поспешил с заявлениями, а предпочел сначала ознакомиться с результатами расследований.

Путин не спешил с заявлениями, чтобы узнать результаты расследования и выступить перед гражданами не с пустыми словами. И не Зеленскому пытаться говорить от нашего имени, — резюмировал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заметила, что среди руководителей всех государств лишь президенту Украины «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокус Сити Холле». По ее мнению, «на воре и шапка горит» — «ни одно проклятие» не смогло бы «уничтожить» украинского лидера так мощно, как это собственное заявление.