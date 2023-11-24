«Нет шансов на победу»: сенатор объяснил смену позиции украинцев по СВО Сенатор Цеков: украинцы изменили мнение об СВО из-за разочарования во власти

Фото: МО Украины

Смена позиции украинцев по отношению к специальной военной операции связана с тем, что они потеряли надежду на победу, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, все больше жителей Украины начинают понимать, что солдаты ВСУ воюют «за Европу, США, Зеленского и его окружение». При этом украинские СМИ перестали справляться с задачей по формированию общественного мнения, считает он.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило, что все больше украинцев поддерживают идею о переговорах с Россией. При этом значительная часть граждан республики готова к территориальным уступкам. Цеков подчеркнул, что России не нужны никакие уступки, так как она возвращает территории, за которые «предки отдали сотни миллионов жизней».

Несмотря на информационную непорядочность, которая царит на Украине, все больше украинцев понимают, что нет никаких шансов на победу в противостоянии с Россией. Все больше людей в принципе задумываются, за кого они на самом деле отправляют своих мужчин на войну. Очень быстро начинают понимать, что не за Украину, а Европу и США, а если за Украину, то за Зеленского и окружение, — рассказал он.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее заявил, что власти республики избрали неправильный курс, выбрав западный вектор развития. По его мнению, этот вектор ведет к потере государственности. Страны НАТО не заинтересованы в бескорыстной поддержке Украины и считают ее «тараном против России», считает он.