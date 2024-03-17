«Нельзя прощать»: посол МИД РФ о попытках стран Прибалтики сорвать выборы МИД России: действия стран Прибалтики по срыву выборов нельзя прощать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не простит странам Прибалтики попытки сорвать выборы президента РФ, заявил посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва обратится в международные инстанции с жалобами на их действия. Дипломат указал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже передала соответствующее обращение комиссару ООН по правам человека.

Аскальдович поблагодарил Москвалькову за то, что она отреагировала на призыв и отправилась на приграничье, чтобы проследить за избирательным процессом. По его словам, омбудсмен зафиксировала нарушения и направила жалобу комиссару ООН по правам человека.

Я думаю, что мы вместе и дальше будем с ней работать, для того чтобы защитить наших граждан. Предполагаем, что такие обращения последуют и в другие международные инстанции, потому что такого произвола в отношении наших соотечественников, как это делается на выборах в Прибалтике, нельзя прощать, — сказал он.

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов ранее заявил, что попытки Запада вмешаться в президентские выборы России были ожидаемы. По его словам, Москва фиксирует все нарушения прав избирателей за рубежом и готова оказать гражданам необходимую помощь.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эстонские пограничники пытаются препятствовать проезду россиян для участия в голосовании на выборах президента. В связи с этим она планируется обратиться с претензией в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.