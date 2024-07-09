«Все те же цитаты»: Небензя о реакции ООН на удар по больнице в Киеве Небензя: реакция ООН на удар по Киеву является проявлением двойных стандартов

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, осудившего Россию за попадание ракеты в здание на территории больницы «Охматдет» в Киеве, является проявлением двойных стандартов в мировой организации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, когда ВСУ атакуют российские территории, реакция гибкая, а после происшествий на Украине генсек и его представители торопятся напрямую осудить Россию.

Я встретился с генеральным секретарем ООН и предоставил все те же цитаты, что озвучил вам, сказав ему, что это очевидное проявление двойных стандартов, — отметил глава российского диппредставительства.

Ранее Небензя заявил, что ракета, попавшая в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса NASAMS, произведенного в Норвегии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения Украины в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Вооруженные силы РФ не совершают атаки по гражданским объектам, а бьют по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с военным потенциалом ВСУ.