Не стоит терять бдительность: в ГД призвали не радоваться отставке Трасс Депутат Госдумы Белик призвал не радоваться отставке Трасс

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Лиз Трасс

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал не радоваться отставке британского премьер-министра Лиз Трасс. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Лондон держит антироссийский курс, который резко не поменяется, хотя королевский истеблишмент может задуматься о том, что такая позиция не чревата чем-то хорошим.

Пока нам не стоит терять бдительность. Лондон придерживается антироссийского курса, который резко не поменяется. Но, возможно, в британском истеблишменте зародится здравая мысль, что неуклонное следование этому курсу ни к чему хорошему в политическом плане не приведет, — сказал Белик.

Он добавил, что Трасс установила рекорд по самому краткосрочному пребыванию на должности премьер-министра Великобритании — 45 дней. По мнению парламентария, за полтора месяца политику не удалось сделать «ничего полезного для своей страны, зато удалось вызвать недовольство британцев и потерять доверие не только населения, но и соратников по партии». Консервативная партия теперь вынуждена делать выводы, прежде чем допускать к власти человека, который знаменит предыдущего «только популизмом и русофобскими высказываниями», отметил депутат.

Но оправдывать многочисленные промахи, в числе которых падение курса национальной валюты, падение фондового рынка и возросшие цены на энергоресурсы, пустыми обвинениями в адрес России госпоже Трасс не удалось. Все обещания, которые она бодро раздавала в борьбе за партийное лидерство, сменились непопулярными политическими решениями, терпеть последствия которых в нынешней нестабильной ситуации Великобритания больше не в силах, — резюмировал Белик.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра королевства. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника.

Главными претендентами на пост главы правительства являются экс-глава Минфина королевства и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт. Кроме того, за кресло поборется бывший премьер Борис Джонсон.