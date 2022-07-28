Названы самые частые нарушения при использовании персональных данных Обработка без согласия владельца стала самым частым нарушением при использовании персональных данных

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Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра Роскомнадзора подвел итоги работы с неправомерным использованием личных данных пользователей в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. В отчете (есть в распоряжении NEWS.ru) говорится, что чаще всего граждане сталкиваются с обработкой своих персональных данных без их согласия — на это жаловались 56% заявителей организации.

14% граждан пострадали от мошенничества с использованием их личной информации, 8% — от применения персональных данных в рекламных целях. Еще 10% заявителей пытались защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Только в претензионном порядке удалось списать 55% задолженности, которая образовалась у людей из-за мошеннических действий неустановленных лиц, когда аферисты незаконно оформили кредиты на имена пострадавших, — рассказала директор центра Людмила Куровская.

Часть обращений дошла до суда. Большинство из них были связаны с кредитами, которые мошенники оформляли на граждан с использованием их персональных данных. Некоторые также требовали взыскать с кредитных организаций компенсацию за раскрытие банковской тайны. 86% дел, связанных с персональными данными, истцы выиграли.

Лучший способ защититься от правонарушений — соблюдать основные правила безопасности в интернете: не пересылать никому копии паспортов и других важных документов, не вводить личную информацию на непроверенных сайтах, избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, не использовать простые пароли. Если их не соблюдать, у мошенников появляется много возможностей, чтобы завладеть этими сведениями и использовать их в своих противоправных целях, — добавила Куровская.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что текущие штрафы за утечку персональных данных россиян крайне низки. Сенатор указал на необходимость введения оборотных штрафов для компаний, в которых случилась утечка данных. Политик уверен, что штрафы в 60–100 тысяч рублей нельзя сравнить с тем ущербом, который причиняет слив персональной информации.