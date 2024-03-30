Названы губительные для Армении последствия запрета российских карт «Мир» Депутат Аксаков: запрет Ереваном карт «Мир» губит благополучие Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ обслуживать банковские карты российской национальной платежной системы «Мир» чреват для Армении губительными последствиями, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Армения «ударила по себе».

Для Армении это печальное решение, это удар не просто ниже пояса, а по всем местам, по себе. Фактически своими руками Армения свое относительное благополучие губит, зависящее если не на 100%, то на 90% точно от сотрудничества с Россией в самом широком смысле: экономическое, торговое, финансовое, потоки граждан (очень много армян живут в России), многие граждане РФ использовали республику из-за санкций Запада как площадку для сотрудничества с другими странами, — добавил Аксаков.

Парламентарий отметил, что решение категорически неправильное, политически мотивированное, принятое под давлением США. Аксаков добавил, что интересы Армении в США по сравнению с выгодами от сотрудничества с РФ — ничтожные.

Понятно, что это политически мотивированное решение, принятое под давлением США, Но что США для Армении по сравнению с интересами Еревана в России? Да ничто. Думаю, надо реагировать спокойно, трагедии не произошло, мы найдем формы международного взаимодействия. Мы должны принимать во внимание такое действие как недружественное политическое решение, — подчеркнул Аксаков.

Собеседник подытожил, что «будь у Армении другое политическое руководство, то и решения были бы другие. Мы должны все запоминать и исходить в своих действиях из этой памяти».

Банки Армении, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир». Эту информацию подтвердили жители Еревана, владеющие соответствующими банковскими картами. При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.