Названа задача по строительству жилья в России Хуснуллин: в этом году не должны «упасть» ниже 100 млн квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году в России нужно будет построить не менее 100 млн квадратных метров жилья, заявил NEWS.ru вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на полях ПМЭФ. Он уточнил, что такие темпы нужно сохранять не менее шести лет, чтобы в стране обновился каждый пятый квадратный метр жилья.

В этом году наша задача не упасть меньше сто миллионов квадратных метров. В прошлом было 110 млн метров, это рекорд за всю историю страны. По итогам пяти месяцев мы идем в сопоставимых объемах. К концу года может быть небольшое замедление. Эту планку надо держать не менее пяти лет. Чтобы у нас обновился каждый пятый метр жилья, мы должны вводить не менее 100 млн метров, — заявил он.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что с 1 июля 2024 года однозначно будет период адаптации ипотечного рынка, однако стоит ждать перекоса в сторону семейной ипотеки. Он напомнил, что данный вид программы продлили. Более того, возможно дальнейшее упрощение семейной ипотеки, что может вызвать спрос у россиян.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку регионы с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.