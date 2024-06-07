Названа сумма, которая потребуется для индексации пенсий Голикова: индексация выплат пенсионерам потребует минимум 100 млрд рублей

Для индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года потребуется выделить по меньшей мере 100 млрд рублей, заявила ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, конкретную сумму нужно еще уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля.

Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 млрд — это минимум, а дальше все будет зависеть от того, какой уровень индексации будет с 1 февраля, — заявил Голикова.

Она добавила, что по состоянию на 1 апреля в России числятся порядка 7,8 млн работающих пенсионеров. Как считает Голикова, после возобновления индексации произойдет существенная прибавка пенсии наряду с заработной платой. При этом она уверена, что доходы Соцфонда позволяют обеспечить эту индексацию.

Ранее аналогичное мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Пенсионному фонду хватает денег для индексации выплат работающим пенсионерам. При этом глава ведомства признал, что раньше денег на эти цели не было.