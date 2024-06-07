Силуанов рассказал, хватит ли у страны денег на индексацию пенсий Силуанов: в России хватает средств для индексации выплат работающим пенсионерам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Сейчас Пенсионному фонду хватает денег для индексации выплат работающим пенсионерам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, раньше денег на эти цели не хватало.

Задача индексации пенсий работающим пенсионерам может быть реализована, президент об этом сказал <...> Это будет сделано без каких-либо добавок из федерального бюджета, — отметил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума и объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Российский лидер поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.

По мнению председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, решение Путина об индексации пенсий является справедливым и правильным. Он отметил, что теперь работающие и неработающие пенсионеры выровняются в правах индексации. По словам Рязанского, это не повышение, а компенсация, связанная с уровнем повышения цен.