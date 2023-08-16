Названа сумма контрактов, подписанных на форуме «Армия-2023» Сумма заключенных на форуме «Армия-2023» контрактов составила 400 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модернизированная 125 мм самоходная противотанковая пушка 2С25 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» было подписано и вручено контрактов на сумму свыше 400 млрд рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. Ожидается, что по итогам выполнения договоренностей военнослужащие получат более 2,5 тысячи новых образцов вооружения, военной и спецтехники. Также в армию поступят свыше 1,8 млн единиц средств поражения, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 млрд рублей, — сказал Гуляев.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитана I ранга Василия Дандыкина рассказал, какие модели представленных в этом году вооружений, по его мнению, наиболее перспективны и вскоре могут быть задействованы в зоне спецоперации на Украине.

Кроме того, на форуме в подмосковной Кубинке открылась выставка оружия и техники из арсеналов украинской армии, доставленных из зоны СВО. Сотни образцов стрелкового, ракетно-артиллерийского оружия, легкая и тяжелая бронетехника — все это представлено либо в целости, либо иссечено пулями и осколками. Как убедился корреспондент NEWS.ru, выставка наглядно показывает, насколько вовлечены страны НАТО в снабжение украинских войск.