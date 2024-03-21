Названа причина, почему Порошенко «залаял» на депутатов Рады Депутат Говырин: Запад может поменять Зеленского на Порошенко

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Порошенко

Запад может поменять президента Украины Владимира Зеленского на «шоколадного папу» и бывшего лидера страны Петра Порошенко, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, «лающий» на депутатов Верховной рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий считает, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».

Главный лозунг гневных тирад Пьеро Порошенко: «При мне такого разгрома Украины не было бы». Но, как известно, лающая собака не кусает. Вероятно, Запад может поддержать «шоколадного папу». Для этого им, скорее всего, нужен новый Майдан для имитации недовольства украинцев, иначе рисовать ему рейтинг будет сложнее. Это вероятный сценарий, но по деньгам это шоу довольно затратное. Следовательно, скорее всего, Зеленского уберут по-тихому, — добавил Говырин.

Собеседник отметил, что время работает на Россию, помогая брать под контроль территории. Депутат подчеркнул, что Киеву уже не помогут ни Зеленский, ни Порошенко.

Время работает на Россию, помогая брать под контроль территории. Следовательно, сдача территорий «страны победившего Майдана» продолжится, кто бы ни оказался у власти — администрация Зеленского, которой все не по силам, или король провалов Порошенко, — подытожил Говырин.

Накануне Порошенко заявил в Раде, что Киев недостаточно внимания уделяет потребностям ВСУ. В особенности он раскритиковал работу правительства в части формирования фортификационных линий.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал нечестным со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты. По словам бывшего дипломата, украинская сторона сейчас отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению Москвы. Климкин считает, что это ценностный и стратегический вопрос для США.