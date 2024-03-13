«Наше терпение лопнет»: сенатор высказался о возможности ядерной войны Сенатор Цеков: Россия готова применить ядерное оружие ради защиты государства

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Применение ядерного оружия будет адекватным ответом России на неадекватные действия западных стран, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможности ядерной войны.

Заявление нашего президента было логичным и адекватным ответом на неадекватные действия Запада. Они отправляют на Украину свои войска и оружие, в том числе и дальнего действия. Оно может применяться не только против военных объектов, но и гражданских. Естественно, Запад нужно образумить. Но как мы видим, реагируют они только при упоминании ядерного оружия, — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что российский президент в своих интервью часто говорит о мире и справедливости, однако Запад игнорирует эти заявления. Это доказывает, что страны НАТО настроены против России, пояснил он.

Они должны знать, что если продолжат нам угрожать, то это будет чревато серьезными последствиями. Неужели они не понимают, что рано или поздно наше терпение лопнет? На всех своих выступлениях Владимир Путин много говорит о мире, о справедливости, но западная власть и пресса не уделяют этому внимания. Это в очередной раз доказывает, что страны НАТО настроены против нас. Ну что ж, доиграются, — резюмировал Цеков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения РФ уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.

Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, то Россия может сделать то же самое. По его мнению, Вашингтон развивает ядерные силы, но это не значит, что США готовы завтра развязать ядерную войну.