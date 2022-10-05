Нарусова призналась, что не голосовала за присоединение новых регионов к РФ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Людмила Нарусова

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что не отдавала свой голос за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на заявления о том, что это решение было принято единогласно, сообщает НСН. По словам сенатора, она не могла проголосовать против, поэтому воздержалась от голосования.

Я не голосовала. На самом деле в зале находились 153 сенатора, а проголосовали за только 152. Против проголосовать я не могла, так как это волеизъявление граждан, к которому я уважительно отношусь. Но я воздержалась от голоса в этот раз, — пояснила сенатор.

При этом в итоговом протоколе голосов со статусом «воздержался» нет, а значит, Нарусова не нажала ни одну из трех кнопок. На видео с заседания Совфеда видно, что за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали действительно 152 сенатора, а за Запорожье — уже все 153, уточнило издание.

До этого Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против ужесточения наказания за самовольное оставление части и неисполнение приказа в период мобилизации. Сама сенатор подтвердила факт голосования против законопроектов, которые тем не менее были приняты 147 голосами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом.