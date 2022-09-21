Единственный сенатор не поддержал ужесточение наказания за дезертирство Сенатор Нарусова единственная проголосовала против ужесточения наказания за дезертирство

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Людмила Нарусова

Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против ужесточения наказания за самовольное оставление части и неисполнение приказа в период мобилизации, сообщает RTVI. Сама сенатор подтвердила факт голосования против законопроектов, которые тем не менее были приняты 147 голосами.

Да, это я проголосовала против, но прокомментировать пока не могу, у нас еще идет заседание, — сказала Нарусова.

Накануне Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в УК, предусматривающими ответственность за дезертирство в период военного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». За добровольную сдачу в плен предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за уничтожение оружия в военное время — до пяти лет, за мародерство в период военного положения — до 15 лет.

Также в Госдуму были внесены поправки, предлагающие ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Соответствующий законопроект прошел первое чтение в июле, 20 сентября депутаты его приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях.