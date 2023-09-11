«Нам там делать нечего»: в Совфеде призвали приостановить дипотношения с ЕС Сенатор Джабаров заявил, что России нечего делать в Европе

Фото: europarl.europa.eu

Еврокомиссия высказывает бредовые идеи, чтобы ухудшить жизнь россиян, собирающихся в Евросоюз, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Комментируя слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, призвавшего приостановить дипломатические отношения с ЕС, сенатор отметил, что в этом есть логика. Джабаров подчеркнул, что, учитывая нынешнюю европейскую политику, РФ «нечего там делать».

Европа однозначно сошла с ума. Могут там забрать чемоданы, смартфоны. А что, в мешках вещи таскать? Без телефонов ходить? Это какой-то набор бредовых идей, которые высказывает Еврокомиссия, чтобы ухудшить жизнь россиян, собирающихся в Евросоюз. Такое отношение говорит о том, что нам там делать нечего. Я думаю, в словах Медведева есть логика, — сказал Джабаров.

Сенатор призвал зеркально отвечать на любой приезд граждан из западных государств в Россию и встречать их таким же образом.

Медведев в своем Telegram-канале предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС в ответ на запрет для россиян ввозить в Европейский союз автомобили и смартфоны. Он добавил, что Москве не стоит вводить ответные санкции для европейских граждан. Медведев подчеркнул, что в России живут не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС.