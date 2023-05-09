Первый зампред комитета Госдумы по туризму Николай Валуев признался NEWS.ru, что стал свидетелем смерти человека при посещении города Лисичанска Луганской Народной Республики. По его словам, снаряд ВСУ прилетел в командный пункт и поразил отдыхавшего в соседней комнате человека. По его словам, жители Донбасса уже привыкли к обстрелам и учатся различать опасность по звукам снарядов.
Мы вошли в командный пункт, и в этот момент туда ударил HIMARS, но [ракета] не разорвалась. Погиб человек, который отдыхал в соседней комнате, ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался. Это все перед нами произошло. <...> Танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе. Там до линии фронта 2-3 км. Слышны были хлопки, они такие: «Нет, это не на нас». <...> Эта простота меня больше всего поразила у людей, которые относятся к этому настолько философски, что нам на гражданке такое и не снилось, — сказал Валуев.
Тем не менее он подчеркнул, что не только жители новых регионов попадают под обстрелы. Депутат отметил, что ракеты обладают большой дальностью полетов и от попадания никто не застрахован.
Ранее глава Снигиревской районной администрации Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре. По его словам, разрушена школа в селе Васильевка, однако вину за это Украина пытается переложить на российских военных.