Алексей Сидоров

«Нам на гражданке такое и не снилось»: Валуев о посещении зоны СВО Депутат ГД Валуев рассказал, как стал свидетелем смерти человека в Донбассе

9 мая 2023 в 11:54

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне