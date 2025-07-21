Европе не следует продолжать поставлять оружие на Украину, так как ответные меры со стороны России могут иметь катастрофические последствия для западных стран, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, президент РФ Владимир Путин осознает масштабы возможного ответного удара и потому сдерживает его.

Ответить нам на поставки Европой оружия на Украину есть чем. Но если мы ответим, то западные страны могут больше и не встать или прекратить свое существование. Почему наш президент и держит этот ответ. Он понимает, что этим закончится, и они поэтому, я думаю, Нобелевскую премию должны дать нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что, если бы не он, Европы уже не было бы, в том числе и Великобритании, — пояснил Колесник.

Ранее сообщалось, что Великобритания объявит о новой инициативе по усилению военной поддержки Киева. Информацию о 50-дневной кампании озвучил министр обороны страны Джон Хили. По его словам, целью станет «увеличение давления» на Россию.