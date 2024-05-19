Найден ответ на претензии Медведева к «ляпам» нейросети «Яндекса» Депутат Гаврилов: государство должно поработать над «ляпами» YandexGPT

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В России необходимо усилить государственное участие в IT-сфере, чтобы избежать «ляпов» YandexGPT, о которых говорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, в банковской сфере РФ есть неплохие разработчики в области ИИ.

Я думаю, что для решения данной проблемы нужно усиливать госучастие в IT-сфере. Например, системная содержательная поддержка продвинутых IT-служб банков с госучастием, в российской банковской сфере есть неплохие разработчики в области ИИ. Возможно, конкретно эта ситуация объясняется «технологической зимой», то есть «Яндексу» очень важно не допустить коллапса разрабатываемой модели, — сказал собеседник.

По словам депутата, «Яндекс» сейчас перестраивается, становится полноценной российской компанией, поскольку перерегистрируется в РФ. Он назвал компанию гигантом, который дает рабочие места, обучает людей. Гаврилов отметил, что за несколько месяцев существования YandexGPT не могла стать совершенной. Скорее всего, «Яндексу» сейчас нужно больше экспертов, чтобы результаты обучения и ответы нейросети не были непредсказуемыми, подчеркнул парламентарий.

Ответы искусственного интеллекта, с одной стороны, вызывают вопросы, но это еще раз подтверждает, что языковые модели много знают о мире, но не умеют использовать эти знания. ИИ обучается на сгенерированных данных и от этого еще сильнее начинает ошибаться. Если мы посмотрим на другие страны — Китай, США и прочие, — то там в проекты по развитию искусственного интеллекта вкладывают десятки миллиардов долларов, а чтобы сохранять чистоту данных для обучения, мировые IT-гиганты намереваются вкладывать еще больше, — добавил депутат.

В искусственном интеллекте, как и в деле охраны персональных данных, Россия только в начале пути, считает Гаврилов. Поэтому важно, чтобы «Алиса», «Маруся» и другие голосовые ассистенты не допускали ляпы. Над этим должны больше поработать эксперты и участвовать госструктуры, резюмировал парламентарий.

Ранее Медведев заявил, что искусственный интеллект, встроенный в умную колонку «Алиса», страшно трусливый. По его словам, она не может ответить на простые вопросы об антироссийских законах в США и памятниках Степану Бандере на Украине.