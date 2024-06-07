Над российским регионом сбита управляемая ракета ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили ракету «Нептун» ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области управляемую ракету «Нептун», выпущенную украинскими силами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 10:00 мск.

Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО управляемая ракета уничтожена над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В то же время губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Новопетровка погибла женщина, еще два человека получили ранения. В машине ехала семья: супруги и их дочь. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее во время брифинга на полях ПМЭФ заявила, что ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением реактивной системы залпового огня HIMARS через несколько часов после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении на удары американским оружием по территории РФ. По ее словам, Запад надеется избежать ответственности за атаки на Россию враньем и лицемерием, но это ему не удастся.