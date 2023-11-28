Набиуллина заявила о возвращении российских банков в хорошую форму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Российские банки вернулись в хорошую форму, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на конференции ЦБ «Фокус на клиента». По ее словам, которые передает ТАСС, настало время думать о развитии банковского сектора.

Банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии, — сообщила Набиуллина.

Как отметила глава Центробанка, в настоящее время важна не только прибыль, но и создание доверия на рынке, а также долгосрочной лояльности потребителей. По словам Набиуллиной, это необходимо для финансовой устойчивости сектора и компаний.

Ранее Набиуллина заявила, что главной проблемой российской экономики является не дефицит денег и кредитов, а нехватка рабочей силы. Она подчеркнула, что это доказывают опросы, проведенные на 13 тысячах предприятий. По прогнозам Центробанка, рост экономики в 2024 году будет положительный, но темпы при этом снизятся.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы роста российской экономики в 3% являются недостаточными. По его словам, в 2022 году, когда против РФ начали вводить санкции, существовала угроза обвала экономики, но ее удалось предотвратить и перейти к росту.