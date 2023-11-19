В Кремле назвали недостаточными темпы роста российской экономики Песков: темпы роста экономики России в 3% — недостаточные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Темпы роста российской экономики в 3% являются недостаточными, показатель должен быть выше, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, когда против Москвы начали в 2022 году вводить санкции, существовала угроза обвала экономики государства, однако ее удалось предотвратить и перейти к росту.

Сейчас, конечно, задача — сохранить эти темпы роста [российской экономики]. 3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы, — сказал спикер Кремля.

Ранее западные СМИ отмечали, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года. Ущерб от западных санкций российскому бизнесу удалось компенсировать за счет нестандартных решений. Кроме того, Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.

До этого Песков заявлял, что власти США не прекращают свои санкционные устремления. Однако, по его словам, Россия успешно адаптируется к рестрикциям. Также представитель Кремля назвал голословными обвинения США в сторону России и Китая в обходе санкций против КНДР.