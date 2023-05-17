«Мысль материальна»: в Госдуме оценили молитву РПЦ для поиска работы Депутат Госдумы Нилов назвал молитву для поиска работы внутренним делом РПЦ

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Создание молитвы для поиска работы — это внутреннее дело Русской православной церкви, рассказал NEWS.ru председатель комета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что любая мысль материальна.

Есть молитвы для странствующих, есть молитвы для тех, кто на фронте. Это их внутренние дела, их внутреннее установление. А молитва... Что такое молитва? Это мысль, я считаю, что мысль материальна. Когда человек о чем-то думает, что-то визуализирует, то, так или иначе, вопрос может материализоваться. Еще раз повторяю: считаю, что любая мысль материальна, — отметил Нилов.

Депутат подчеркнул, что если РПЦ утверждает на отдельный случай жизни отдельные молитвы — это ее дело, внутреннее установление. Нилов добавил, что это настолько же личное дело каждого гражданина, как и выбор в чтении молитвы.

Ранее синод Русской православной церкви утвердил молитву «по случаю поиска работы». Молебное пение состоит из псалома 127, ектении, отрывков из Соборного послания Иакова и Евангелия от Матфея, молитвы и отпуста. В тексте звучит просьба подать человеку дело, которое пошло бы во благо и принесло бы достойные плоды.