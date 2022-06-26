«Мы не стали терпилами»: Рогозин об ответе на санкции США в космонавтике Рогозин заявил, что ответ на антироссийские санкции оказался болезненным для США

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Американская космонавтика сильно зависит от российской, поэтому ответ на антироссийские санкции оказался болезненным для США и стран Запада, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что РФ перестала поставлять Соединенным Штатам двигатели РД-180 и РД-181, из-за чего у NASA могут возникнуть сложности с запусками корабля Starliner и первой ступени ракеты Antares с кораблем Cygnus.

Я считаю, что их зависимость от российской космонавтики колоссальная остается. Мы выступаем категорически против совершаемых сейчас действий Запада в космической сфере. Но надо иметь в виду, что наши ответные санкции — болезненные для американцев. Мы не стали ждать и не стали «терпилами», которые молча будут выносить санкции против наших организаций, — сказал Рогозин.

Рогозин ранее заявил, что технологический прогресс станет причиной упадка западной цивилизации. С его слов, гипертрофированное увлечение разработками «электронных примочек» поставит под угрозу инфраструктуру и личную безопасность человечества из-за риска кибератак и электромагнитных излучений.

Рогозин предположил, что через 15 лет космические державы смогут выключать электронику мегаполисов «по щелчку пальцев», по причине чего «технологическая дикость» некоторых стран станет преимуществом во время крупных конфликтов.