Мурашко рассказал, сколько российских препаратов от рака появилось за год Мурашко: 130 российских препаратов для лечения рака зарегистрировали в 2023 году

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Михаил Мурашко

Более 130 отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний было зарегистрировано в 2023 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом еще более 100 лекарств в настоящее время проходят клинические исследования, передает РИА Новости.

Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов. Отечественных зарегистрировано за прошлый год более 130, — сказал министр.

Ранее Мурашко оценил готовность России к «болезни Х». Он заявил, что пока это лишь гипотетическая угроза, но РФ готова к ней, за время пандемии коронавируса система здравоохранения страны научилась быстро адаптироваться к подобным сценариям.

Угроза пандемии «болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, была включена в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Там были рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

Также Мурашко рассказал, что российские медики сохранили профессиональные коммуникации с зарубежными коллегами, несмотря на то, что некоторые политизированные ассоциации пытались игнорировать специалистов из РФ. Он подчеркнул, что профессионалы бойкот россиянам не поддержали.