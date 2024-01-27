Мурашко оценил готовность России к «болезни Х» Мурашко: система здравоохранения готова к возможной пандемии «болезни Х»

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«Болезнь Х» — это в настоящий момент лишь гипотетическая угроза, но Россия готова к ней, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, за время пандемии коронавируса система здравоохранения страны научилась быстро адаптироваться к подобным сценариям.

Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть, — подчеркнул Мурашко.

Ранее угрозу пандемии «Болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, включили в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Форум прошел в Давосе с 15 по 19 января 2024 года. На мероприятии были рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.

После этого вирусолог и молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что вирус птичьего гриппа H5N1 может стать «болезнью Х». По его словам, вакцины от этой инфекции уже существуют, более того — в случае начала пандемии производство вакцины от этого штамма гриппа можно быстро масштабировать, адаптировав ее для человека.